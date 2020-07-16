Николаев оказался худшим городом в Украине по качеству наружного видеонаблюдения. Об этом вчера, 15 июля, во время заседания планово-бюджетной комиссии городского совета сказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Максим Ахрамеев.

Он рассказал, что в Николаеве на сегодня установлено всего 6 наружных камер видеонаблюдения, качество которых позволяет распознать номерные знаки автомобилей.

— Мы можем сказать, что у нас Николаев - без видеонаблюдения. Мы ничего не можем сделать, у нас связаны руки… Проведена аналитика всех областных центров Украины, камеры, которые распознают номерные знаки, у нас 6 в городе. Мы на первой строчке снизу, если сравнивать с другими областными городами. Если брать те камеры, которые вы говорите, в рамках программы «Безопасный город» - мы на третьем месте — мы на третьем месте снизу по количеству камер. Те камеры были установлены, которые мы на данный момент имеем, их там 23 не работают, эти камеры установлены в разное время, и некоторые уже не соответствуют тем реалиям, которые мы имеем. Даже вы знаете, сколько было ситуаций, обращений - они даже элементарный знак не могут рассмотреть. Камеры в Николаеве устанавливались в разное время, не было никакого технического задания на эти камеры, не было параметров камер, какие необходимы. Элементарно, камеры, которые находятся на Адмиральской, они даже не видят номер…, - сказал Максим Ахрамеев.

На заседание депутатской комиссии он пришел с вопросом о необходимости установки в Николаеве 147 высококачественных камер, которые будут способствовать в работе полиции. Максим Ахрамеев рассказал, что на эти цели им нужно 7 миллионов гривен из бюджета Николаева. Однако, как выяснилось, для этого необходимо принять соответствующую целевую программу, относительно которой у депутатов возникли споры. ЭТот вопрос будет рассмотрен также на заседании сессии Николаевского городского совета.

12 июня во время сессии Николаевского горсовета депутаты уже рассматривали вопрос об утверждении программы

«Информатизация и развитие электронного управления», которую разработал отдел стандартизации и внедрения электронного управления в Николаевском горсовете, руководителем которого является Дмитрий Канарский.

Эта программа рассчитана на 2020 - 2022 года и предполагает бюджетное финансирование в общей сумме 86,3 миллиона гривен. Программа предусматривает мероприятия по развитию системы видеонаблюдения, информатизацию остановок общественного транспорта, модернизацию сайта горсовета, внедрение системы «Электронный билет», создание муниципального дата-центра и другие мероприятия. Тогда депутаты не проголосоали за ее утверждение.