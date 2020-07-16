Министерство цифровой трансформации будет сотрудничать с общественной организацией «Майбутнє Миколаєва» в вопросах развития бизнес-климата и инвестиционной привлекательности Николаева и области.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан вчера, 15 июля, замминистра Валерией Ионан и главой общественной организации Татьяной Домбровской.
— Следующий центр поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» откроется в Николаеве. Я супер-счастлива, потому что мы нашли единомышленников, небезразличных, проактивных, профессиональных, энергичных и очаровательных партнеров, которые так же, как и мы готовы работать для развития предпринимательства, - написала в своем Facebook Валерия Ионан.
Министерство и общественная организация будут сотрудничать в сфере электронной коммерции и бизнеса, в частности, развития бизнес-климата и инвестиционной привлекательности города Николаева и Николаевской области.
— Мы хотим поддержать предпринимателей родного города. Именно поэтому стали региональными партнерами национального проекта «Дія.Бізнес». Уже к концу этого года в Николаеве представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно получить услуги консалтинга в 8 различных направлениях, развивать свой бизнес вместе с проектом «Дія.Бізнес», учиться на системных образовательных программах, посещать воркшопы и лекции, тестировать продукцию на специальной pop-up локации перед выходом на рынок, - написала в Facebook Татьяна Домбровская.
Татьяна Домбровская отметила, что стартаперы смогут получить дельный совет от помощников, пройти дорогу начинаний и побед и внедрить все это в реальность.
— Мои эмоции на вершине… Ведь следующий центр поддержки предпринимателей Дія.Бізнес будет именно в нашем городе. Впереди еще много работы! Побежали, - написала Татьяна Домбровская.
Напомним, предпринимательница, глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская заявила, что готова баллотироваться на пост мэра города от «Слуги народа», если так решит партия.
Министерство цифровой трансформации будет сотрудничать с общественной организацией «Майбутнє Миколаєва» в вопросах развития бизнес-климата и инвестиционной привлекательности Николаева и области.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан вчера, 15 июля, замминистра Валерией Ионан и главой общественной организации Татьяной Домбровской.
— Следующий центр поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» откроется в Николаеве. Я супер-счастлива, потому что мы нашли единомышленников, небезразличных, проактивных, профессиональных, энергичных и очаровательных партнеров, которые так же, как и мы готовы работать для развития предпринимательства, - написала в своем Facebook Валерия Ионан.
Министерство и общественная организация будут сотрудничать в сфере электронной коммерции и бизнеса, в частности, развития бизнес-климата и инвестиционной привлекательности города Николаева и Николаевской области.
— Мы хотим поддержать предпринимателей родного города. Именно поэтому стали региональными партнерами национального проекта «Дія.Бізнес». Уже к концу этого года в Николаеве представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно получить услуги консалтинга в 8 различных направлениях, развивать свой бизнес вместе с проектом «Дія.Бізнес», учиться на системных образовательных программах, посещать воркшопы и лекции, тестировать продукцию на специальной pop-up локации перед выходом на рынок, - написала в Facebook Татьяна Домбровская.
Татьяна Домбровская отметила, что стартаперы смогут получить дельный совет от помощников, пройти дорогу начинаний и побед и внедрить все это в реальность.
— Мои эмоции на вершине… Ведь следующий центр поддержки предпринимателей Дія.Бізнес будет именно в нашем городе. Впереди еще много работы! Побежали, - написала Татьяна Домбровская.
Напомним, предпринимательница, глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская заявила, что готова баллотироваться на пост мэра города от «Слуги народа», если так решит партия.