Валерия Ионан и Татьяна Домбровская

Министерство цифровой трансформации будет сотрудничать с общественной организацией «Майбутнє Миколаєва» в вопросах развития бизнес-климата и инвестиционной привлекательности Николаева и области.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан вчера, 15 июля, замминистра Валерией Ионан и главой общественной организации Татьяной Домбровской.

— Следующий центр поддержки предпринимателей «Дія.Бізнес» откроется в Николаеве. Я супер-счастлива, потому что мы нашли единомышленников, небезразличных, проактивных, профессиональных, энергичных и очаровательных партнеров, которые так же, как и мы готовы работать для развития предпринимательства, - написала в своем Facebook Валерия Ионан.

Министерство и общественная организация будут сотрудничать в сфере электронной коммерции и бизнеса, в частности, развития бизнес-климата и инвестиционной привлекательности города Николаева и Николаевской области.

— Мы хотим поддержать предпринимателей родного города. Именно поэтому стали региональными партнерами национального проекта «Дія.Бізнес». Уже к концу этого года в Николаеве представители малого и среднего бизнеса смогут бесплатно получить услуги консалтинга в 8 различных направлениях, развивать свой бизнес вместе с проектом «Дія.Бізнес», учиться на системных образовательных программах, посещать воркшопы и лекции, тестировать продукцию на специальной pop-up локации перед выходом на рынок, - написала в Facebook Татьяна Домбровская.

Татьяна Домбровская отметила, что стартаперы смогут получить дельный совет от помощников, пройти дорогу начинаний и побед и внедрить все это в реальность.

— Мои эмоции на вершине… Ведь следующий центр поддержки предпринимателей Дія.Бізнес будет именно в нашем городе. Впереди еще много работы! Побежали, - написала Татьяна Домбровская.

Напомним, предпринимательница, глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская заявила, что готова баллотироваться на пост мэра города от «Слуги народа», если так решит партия.