Татьяна Домбровская, глава общественной организации "Майбутнє Миколаєва"

Предпринимательница, глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская заявила, что готова баллотироваться на пост мэра города от «Слуги народа», если так решит партия.

Об этом Татьяна Домбровска сказала в среду, 24 июня, изданию LB.ua, комментируя скандал вокруг заявления главы политической партии Александра Корниенко о ней, в котором он использовал выражения «рабочая баба» и «корабельная сосна».

Комментируя недавние высказывания главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко во время визита в Николаев в ее адрес, она заверила, что не обиделась и восприняла его слова в качестве комплиментов ее работе. Также она намерена продолжать сотрудничество со «Слугой народа» и готова баллотироваться в мэры Николаева от провластной партии, если партия так решит.

– Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты, - сказала Татьяна Домбровская.

В комментарии телеканалу «СТБ» Татьяна Домбровская заявила, что высказывания нардепа в ее адрес - это оценка ее работы в Николаеве, но в «грубой мужской форме».

— Я считаю, что это была оценка моей работы в городе, просто в такой жесткой мужской форме. Это неприемлемо, мужчина не должен в такой форме, настолько грубо давать оценку работе женщины..., - сказала Татьяна Домбровская.

В частности, комментируя недавние высказывания главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко в ее адрес, она заверила, что не обиделась и восприняла его слова в качестве комплиментов ее работе, потому готова сотрудничать с партией дальше.

– Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты, - отметила она.

Стоит отметить, что вечером, 24 июня, Александр Корниенко в очередной раз извинился за свои скандальные высказывания и рассказал, что обсуждал с главой парламентской фракции Давидом Арахамией не только Ирину Аллахвердиеву, но и главу общественной организации ОО «Майбутнє Миколаєва» Татьяну Домбровскую, которую он видит достойным кандидатом в мэры Николаева.