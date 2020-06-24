Предпринимательница, глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская сказала, что не обиделась на высказывания главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко.

Об этом она сказала в комментарии журналистам ТСН.

«Сразу же вчера после пресс-конференции был этот вопрос поднят. Они извинились за оценку моей работы в такой грубой форме», — рассказала Татьяна Домбровская по телефону.

Она также призналась, что сначала не поняла, почему в ее адрес так высказались, впрочем, впоследствии восприняла это как комплимент ее активной деятельности в Николаеве.

«Сразу у меня была несколько непонятная эмоция. На самом деле в грубой и неправильной мужской форме была дана оценка моей работы, моей активности в городе. Я считаю, что да (была дана оценка силы как политика), просто это было очень грубо и неправильно в отношении меня как женщины, и в принципе так выражаться нельзя. Учитывая, что вчера передо мной извинились за эти слова, я сегодня не обижена», — отметила она.

Татьяна Домбровская добавила, что прекращать сотрудничество со «Слугой народа» пока не собирается. В комментарии LB.ua она добавила, что готова баллотироваться в мэры Николаева от провластной партии, если партия так решит.

«Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты», — резюмировала Татьяна Домбровская.

Напомним, Александр Корниенко в очередной раз извинился за свои скандальные высказывания и рассказал, что обсуждал с главой парламентской фракции Давидом Арахамией не только Ирину Аллахвердиеву, но и главу общественной организации ОО «Майбутнє Миколаєва» Татьяну Домбровскую, которую он видит достойным кандидатом в мэры Николаева.