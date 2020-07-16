Глава Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтарь считает, что его автомобиль сожгли «политические оппоненты или криминалитет».
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту телеканала «НисТВ».
Денис Янтарь говорит, что хоть еще и нет заключения следствий о причинах возгорания автомобиля, он уверен в том, что это был преднамеренный поджог в двух местах.
— Где-то в 3:30 мою машину подожгли. Это однозначно был поджог, так как мы посмотрели, что с двух сторон начала гореть машина. Сейчас идет следствие. Для меня на самом деле, это просто груда металла. Я к этому нормально отношусь, как человек с нормальной активной гражданской позицией Меня больше волновало оповестить о случившемся родственникам, родителям, чтобы они не с прессы это читали. Собственно ничего страшного ничего не произошло. Нужно только наказать людей, которые это все сделали. Я не знаю сможет ли это сделать полиция. В любом случае, мы найдем этих людей и поговорим с ними. Возгорание увидели мои соседи. Я живу в жилкопе, а у моих соседей окна выходят на улицу, они и увидели, что машина горит. Очень оперативно приехали пожарные, полиция. Это точно поджог, так как выгорел моторный отсек, выгорел багажник, а середина осталась целой. Если бы это было короткое замыкание, то выгорело бы все, — говорит Денис Янтарь.
Он также отметил, что по его мнению, его машину могли поджечь представители николаевского криминалитета с которыми он неоднократно вступал в конфликты.
— У меня есть два предположение: моя деятельность в политической сфере, и моя деятельность, как активиста. У меня были конфликты с николаевским криминалитетом. Протос эти ребята очень стеснительные, они боятся говорить, действуют только такими подлыми методами. Это подлый поступок. Я бы хотел решать такие вопросы глаза в глаза, как настоящие мужчины. Я думаю мы сможем встретиться с теми кто это сделал, — отметил Денис Янтарь.
Напомним, сегодня ночью, 16 июля, сгорел автомобиль главы Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтаря.
Глава Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтарь считает, что его автомобиль сожгли «политические оппоненты или криминалитет».
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту телеканала «НисТВ».
Денис Янтарь говорит, что хоть еще и нет заключения следствий о причинах возгорания автомобиля, он уверен в том, что это был преднамеренный поджог в двух местах.
— Где-то в 3:30 мою машину подожгли. Это однозначно был поджог, так как мы посмотрели, что с двух сторон начала гореть машина. Сейчас идет следствие. Для меня на самом деле, это просто груда металла. Я к этому нормально отношусь, как человек с нормальной активной гражданской позицией Меня больше волновало оповестить о случившемся родственникам, родителям, чтобы они не с прессы это читали. Собственно ничего страшного ничего не произошло. Нужно только наказать людей, которые это все сделали. Я не знаю сможет ли это сделать полиция. В любом случае, мы найдем этих людей и поговорим с ними. Возгорание увидели мои соседи. Я живу в жилкопе, а у моих соседей окна выходят на улицу, они и увидели, что машина горит. Очень оперативно приехали пожарные, полиция. Это точно поджог, так как выгорел моторный отсек, выгорел багажник, а середина осталась целой. Если бы это было короткое замыкание, то выгорело бы все, — говорит Денис Янтарь.
Он также отметил, что по его мнению, его машину могли поджечь представители николаевского криминалитета с которыми он неоднократно вступал в конфликты.
— У меня есть два предположение: моя деятельность в политической сфере, и моя деятельность, как активиста. У меня были конфликты с николаевским криминалитетом. Протос эти ребята очень стеснительные, они боятся говорить, действуют только такими подлыми методами. Это подлый поступок. Я бы хотел решать такие вопросы глаза в глаза, как настоящие мужчины. Я думаю мы сможем встретиться с теми кто это сделал, — отметил Денис Янтарь.
Напомним, сегодня ночью, 16 июля, сгорел автомобиль главы Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтаря.