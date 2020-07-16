Глава Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтарь считает, что его автомобиль сожгли «политические оппоненты или криминалитет».

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту телеканала «НисТВ».

Денис Янтарь говорит, что хоть еще и нет заключения следствий о причинах возгорания автомобиля, он уверен в том, что это был преднамеренный поджог в двух местах.

— Где-то в 3:30 мою машину подожгли. Это однозначно был поджог, так как мы посмотрели, что с двух сторон начала гореть машина. Сейчас идет следствие. Для меня на самом деле, это просто груда металла. Я к этому нормально отношусь, как человек с нормальной активной гражданской позицией Меня больше волновало оповестить о случившемся родственникам, родителям, чтобы они не с прессы это читали. Собственно ничего страшного ничего не произошло. Нужно только наказать людей, которые это все сделали. Я не знаю сможет ли это сделать полиция. В любом случае, мы найдем этих людей и поговорим с ними. Возгорание увидели мои соседи. Я живу в жилкопе, а у моих соседей окна выходят на улицу, они и увидели, что машина горит. Очень оперативно приехали пожарные, полиция. Это точно поджог, так как выгорел моторный отсек, выгорел багажник, а середина осталась целой. Если бы это было короткое замыкание, то выгорело бы все, — говорит Денис Янтарь.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Он также отметил, что по его мнению, его машину могли поджечь представители николаевского криминалитета с которыми он неоднократно вступал в конфликты.

— У меня есть два предположение: моя деятельность в политической сфере, и моя деятельность, как активиста. У меня были конфликты с николаевским криминалитетом. Протос эти ребята очень стеснительные, они боятся говорить, действуют только такими подлыми методами. Это подлый поступок. Я бы хотел решать такие вопросы глаза в глаза, как настоящие мужчины. Я думаю мы сможем встретиться с теми кто это сделал, — отметил Денис Янтарь.

Напомним, сегодня ночью, 16 июля, сгорел автомобиль главы Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Денис Янтаря.