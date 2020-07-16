В Нью-Йорке полицейский в метро избил бездомного пассажира, выбросил его из вагона и применил слезоточивый газ.

Об этом сообщает The City.

На опубликованном ролике видно, как темнокожий полицейский подошел к мужчине в вагоне поезда и попытался вывести его. Когда тот отказался выходить, полицейский начал его избивать и позже выкинул пассажира из вагона, после чего продолжал избивать его.

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс обвиняет избитого мужчину в совершении уголовного преступления, наказуемом лишением свободы на срок до семи лет за то, что он якобы ударил по руке офицера, пока полицейский пытался вывести его на платформу станции.

Напомним, 25 мая после того, как проводивший задержание белый полицейский в течение почти 9 минут сдавливал горло коленом афроамериканца Джорджа Флойда, несмотря на просьбы задержанного о помощи и фразы о том, что он не может дышать, он погиб.

После чего по всей Америке вспыхнули акции протеста «Black Lives Matter» («Жизнь темнокожих важна») в поддержку погибшего Джорджа Флойда.

Власти американского города Миннеаполиса, в котором произошла гибель афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания его полицией, сделали выводы из этого трагического инцидента - и приняли решение расформировать местное подразделение полиции.