Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подписала три соглашения с Европейской комиссией на финансированию новых программ помощи ЕС для Украины на 105 миллионов евро.

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе офиса вице-премьера, пишет Европейская правда.

Это финансирование предоставляется в рамках пакета помощи Евросоюза Украине, направленного на поддержку малого бизнеса, реформ и преодоления последствий эпидемии COVID-19.

60 млн евро будет выделено на программу технического сотрудничества 2020 для повышения способности органов власти проводить реформы по Соглашению об ассоциации, в частности министерства получат экспертную поддержку при разработке и внедрении реформ.

25 млн евро будут направлены на реализацию программы Поддержка ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине. Благодаря программе малые фермерские хозяйства смогут получить дополнительную грантовую поддержку, консультации и новые навыки для развития собственного производства, а также для покупки земли.

20 млн евро будет выделено на программу "EU4BUSINESS Поддержка малых и средних предприятий (МСП) в Украине". Программа предусматривает предоставление грантов для инновационных проектов по развитию малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест и развития бизнеса на уровне местных общин.

Напомним, три проекта соглашений для получения этих средств правительство одобрило 1 июля.