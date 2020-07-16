Во время опроса 44% украинцев заявили, что относятся отрицательно к переименованию населенных пунктов и улиц, названных в честь коммунистических деятелей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии

При этом 30% украинцев одобряют такую декоммунизацию. Еще около 20% – безразлично.

Позитивное отношение к переименованию топонимов преобладает только в Западном регионе (44% «за» и 30% «против»), на Востоке и Юге около половины граждан относятся к переименованию отрицательно.

Тенденции возрастного распределения схожи с отношением к запрету коммунистических символов: больше негативных аттитюдов к переименованию топонимов видим у старших людей (47% для возрастной категории 60-69 лет и 56% для людей старше 70 лет), зато среди молодежи относительно больше равнодушных.

Опрос был проведен с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Исследование проводилось методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Напомним, в 2019 году декоммунизация в Украине коснулась 26 районов, почти тысячи городов и 52 тысяч улиц.