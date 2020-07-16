Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в Избирательный кодекс.

Об этом сообщает телеканал 112.

Закон существенно уменьшает залоги на выборы. Партийная (пропорциональная) система выборов начинается в городах с населением от 10 тысяч. В сельские, поселковые и городские главы можно идти самовыдвиженцем.

Внеочередные местные выборы, промежуточные, первые, дополнительные будут проводиться дважды в год — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. То есть, все местные выборы, которые не являются очередными, во всех населенных пунктах будут проводиться в один день — либо весной, либо осенью.

Также увеличиваются санкции за преступления и административные правонарушения в сфере избирательного законодательства, устанавливается ответственность за подделку документов и другие нарушения.

Документ запрещает проведение предвыборной агитации или предоставление избирателям, заведениям, учреждениям, организациям денег, подарочных сертификатов, продуктов питания и спиртных напитков, товаров.

Также запрещено и предоставление льгот, преимуществ, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерейных билетов, других материальных и нематериальных активов, в том числе от имени благотворительных организаций, учредителями или членами которых являются кандидат (кандидаты), партия (местная организация партии).

В законе предусмотрели, что кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов избирателей, равное или превышающее 25 процентов размера избирательной квоты, размещаются после первого номера списка в порядке уменьшения процентов голосов избирателей, поддержавших кандидата в депутаты.

При равном проценте голосов место выше занимает кандидат, расположенный выше в территориальном избирательном списке кандидатов от организации партии. Затем в списке размещаются другие кандидаты в очередности, определенной организацией партии при выдвижении кандидатов. Первым в территориальном избирательном списке соответствующей организации партии размещают кандидата, включенного в такой список под первым номером.

Изменяется и форма бюллетеня.

В избирательном бюллетене в одном ряду, поочередно слева направо отмечается:

— определенный жеребьевкой номер каждой организации партии;

— полное название соответствующей организации партии, фамилия, имя и отчество кандидата в депутаты, включенного в единый избирательный список под первым номером без указания номера;

— два квадрата для: пустой квадрат для волеизъявления по организации партии и

— квадрат с нанесенным трафаретом для волеизъявления по поводу кандидатов, включенных в соответствующий территориальный избирательный список организации партии;

— избирательный список с фамилиями, инициалами всех кандидатов и их порядковыми номерами трафаретным форматом сверху вниз, по которым они включены в соответствующий территориальный избирательный список организации партии в две колонки.

Напомним, Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года. Нардепы одобрили проект постановления №3809.