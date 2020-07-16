В четверг, 16 июля, неизвестные напали на палатку партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которая размещалась на пересечении проспекта Мира и улицы Театральной.

Об этом в Facebook сообщил главы Николаевской городской организации партии «ОПЗЖ» Артем Ильюк.

Нападение произошло приблизительно в 15:00. Неизвестные ножом порезали палатку, где волонтеры собирали подписи с рядом требований к власти по части решения проблемы транспорта в Николаеве.

– Слава Богу, никто не пострадал - порезали ножом саму палатку. Когда у дураков заканчиваются аргументы, они начинают махать кулаками. А в этот раз мы не услышали даже аргументов. Они сразу перешли к насилию. На остальное у них просто не хватает ума, - сообщил в соцсети Артем Ильюк.

На место происшествия вызвали полицию, а сам политик намерен написать заявления в правоохранительные органы по факту случившегося.

Напомним, николаевский политик, экс-нардеп Артем Ильюк инициировал сбор подписей к представителям власти с требованием решения проблемы транспорта в городе.