Первый президент Украины Леонид Кравчук упрекнул народных депутатов Верховной Рады девятого созыва из-за их поведения и отсутствие политической культуры отношений.

Об этом он сказал, выступая с трибуны Верховной Рады, в ходе торжественного заседаниея парламента 16 июля по случаю 30-й годовщины принятия декларации о государственном суверенитете Украины

– Еще одно важное: о культуре отношений в обществе и Верховной Раде. Иногда, когда наблюдаешь риторику некоторых депутатов, некоторых политиков, то складывается печальное впечатление, что находишься на Бессарабке. Оскорбления, невежество, неточность формулировок и даже маленькие небылицы недопустимы на этом фоне больших задач, которые стоят перед Украиной, поэтому я обращаюсь с большой просьбой подумать о политической культуре нашей жизни, - сказал Леонид Кравчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте, отметил, что Украина 6 лет борется против российского агрессора и делает все, чтобы наступил мир.