Более трети опрошенных жителей РФ (37%) считают, что Россия остается великой державой, еще 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет, а 26% убеждены, что великим государством России не быть.

Обэтом сообщашет ТАСС со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.

– Более трети россиян (37%) считают, что страна остается великой державой, а еще 29% согласны, что она, скорее всего, станет такой в ближайшие 15-20 лет. Чуть меньше россиян убеждены, что в ближайшем будущем России великой державой не стать (26%), - говорится в исследовании.

Вместе с тем, как отмечет Новая газета, последний похожий опрос ВЦИОМ проводил в мае 2018 года. Тогда о том, что Россия – великая держава, заявляла почти половина опрошенных респондентов (49%).

Таким образом, количество россиян, считающих Россию великой державой, за два года уменьшилось на 12%. Доля тех, кто пророчит России такую судьбу, уменьшилась на 4%. А количество респондентов, заявляющих, что России не быть великой державой, за два года увеличилось на 15%.

Вместе с тем сейчас почти каждый третий респондент (31%) согласен с тем, что Россия должна вернуть статус «супердержавы», который был у СССР. Чаще так считают мужчины (35%) и россияне в возрасте 35-44 лет (37%), 45-60 лет и старше (34-35%).

Опрос был проведен 2 сентября методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, более 60% россиян уверены, что в России есть политзаключенные, при этом они уверены в своей свободе.