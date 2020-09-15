Первый премьер-министр Витольд Фокин и заместитель главы украинской делегации в Витольд Фокин заявил, что не помнит, когда именно внучка — певица Маша Фокина — познакомила его с действующим главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Об этом он заявил в комментарии изданию «ГОРДОН»

Он говорит, что это было настолько давно — несколько лет назад — что он не помнит этого знакомства. Мария, по его словам, довольно часто приезжает к нему со своими друзьями.

— Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти. Это было задолго до (приглашение в ТКГ, - прим.), — подчеркнул он.

Фокин говорит, что пересекся с Ермаком всего раз и больше не встречался и не говорил по телефону до тех пор, пока тот не пригласил его для разговора в Офис президента.

Первый премьер подчеркнул, что его внучка имеет право высказывать свое мнение по тому или иному поводу.

Напомним, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина утверждает, что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, после чего Фокин вошел в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Отметим, что 18 августа президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе бывшего премьер-министра Витольда Фокина. Он стал первым заместителем главы делегации — Леонида Кравчука.

Витольд Фокин в интервью одному из издания заявил, что допускает полную амнистию сепаратистов на Донбассе, а также особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявление Витольда Фокина об амнистии боевикам таким, что не отвечает национальным интересам. Министр также считает это заявление спекулятивным.

Сайт «Миротворец» внес в базу информацию о бывшем премьер-министре страны, члене украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольде Фокине.