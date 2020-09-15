Соединенные Штаты Америки осуждают и отвергают проведенные в воскресенье, 13 сентября, так называемые российские выборы во временно оккупированном Крыму.

Об этом во вторник заявило посольство США в Украине, сообщает Европейская правда.

— Мы осуждаем и не признаем так называемые выборы, проведенные в Крыму 13 сентября. Опять, Россия нарушила суверенитет Украины на территории, которую Россия силой захватила и попыталась аннексировать, — говорится в заявлении американского дипломатического представительства, опубликованном в Twitter.

Американские дипломаты подчеркнули, что санкции против России будут продолжаться, пока она не вернет Украину контроль над Крымом и не выйдет из Донбасса. Ранее в понедельник представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности заявил, что Евросоюз не признает так называемые местные «выборы» в Крыму.

В воскресенье МИД Украины выразил протест в связи с проведением РФ 13 сентября местных «выборов» на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Напомним, министерство иностранных дел Украины осудило организацию и проведение Россией «местных выборов» в аннексированном Крыму 13 сентября и призвал мир не признавать их.

Европейский Союз также заявил о непризнании местных и региональных «выборов», которые были проведены Российской Федерацией на территории оккупированного Крыма и в Севастополе.