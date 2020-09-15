Иван Фищенко

Высший антикоррупционный суд избрал помощнику народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога больше 1 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

«По ходатайству прокурора САП и детективов НАБУ Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику народного депутата Украины, подозреваемому в пособничестве в получении неправомерной выгоды, совершенном должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 000 552 гривны залога», — говорится в сообщении.

Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в течение 5 дней.

Как пишет Укринформ, 13 сентября народный депутат Гео Лерос сообщил в соцсети, что несколько дней тому назад НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция партии «Слуга народа»), который, по словам Гео Лероса, «взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами».

Гео Лерос утверждал, что НАБУ собрало достаточно доказательств, и обвинил генпрокурора Ирину Венедиктову в том, что она якобы «блокирует санкцию» в отношении Александра Юрченко.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что получила от Национального антикоррупционного бюро письмо с просьбой подписать уведомление о подозрении народному депутату Александру Юрченко, но доказательств недостаточно.

Напомним, чиновники Госрыбагентсва предлагали сотруднику СБУ вымогать взятки с жителей Николаевщины.