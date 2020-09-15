Польша не признает нелегальные «выборы», организованные Россией в украинском Крыму.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.

— МИД Польши не признает результатов нелегальных " выборов " в так называемые местные органы власти, организованные Российской Федерацией на территории автономной республики Крым в Украине 13 сентября 2020 года, — говорится в заявлении.

Как отмечается, выборы губернатора Севастополя и голосование за кандидатов в так называемый совет «Крымской республики», а также за кандидатов законодательного собрания города Симферополь являются «бесправными».

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что такая позиция Варшавы обусловлена обязательствами Польши как члена ООН, назвавшей очевидным нарушением международного права бесправную аннексию Крыма в марте 2014 года.

— Польша неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — говорится в заявлении.

Как отмечается, российская оккупационная администрация регулярно нарушает права человека в Крыму. Отмечается, что большое количество таких примеров представлено в рапорте генсека ООН «Ситуация в области прав человека в автономной республике Крым и Севастополе в Украине» от 19 июня 2020 года.

Подчеркивается, что на оккупированных территориях ограничивается свобода собраний и вероисповедания, регулярно осуществляются нелегальные задержания, а задержанные подвергаются пыткам.

— Это особенно касается крымских татар, — констатирует МИД РП.

В МИД Польши призвали к «международной солидарности в сопротивлении против действий, которые осуществляет Российская Федерация на аннексированном полуострове».

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица проинформировал Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша и членов Совбеза ООН о проведении Российской Федерацией местных «выборов» в оккупированном Крыму. Украина не признает результатов такого «волеизъявления».