Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад собирался организовать операцию по ликвидации сирийского диктатора Башара Асада, но отказался от этой идеи.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

— Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (экс-глава Пентагона – прим.) был против, — сказал Дональд Трамп.

По словам Дональда Трампа, «Мэттис — крайне переоцененный генерал».

Глава Белого дома добавил, что в итоге не сожалеет о том, что план не был реализован, потому что гарантий успеха плана не было.

Напомним, в прошлом году Дональд Трамп высказал одобрение тому, что российские военные оказывают помощь армии сирийского президента Башара Асада на фоне проведения Турцией военной операции против курдов на территории Сирии.