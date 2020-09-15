Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад собирался организовать операцию по ликвидации сирийского диктатора Башара Асада, но отказался от этой идеи.
Об этом он сказал в эфире Fox News.
— Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (экс-глава Пентагона – прим.) был против, — сказал Дональд Трамп.
По словам Дональда Трампа, «Мэттис — крайне переоцененный генерал».
Глава Белого дома добавил, что в итоге не сожалеет о том, что план не был реализован, потому что гарантий успеха плана не было.
Напомним, в прошлом году Дональд Трамп высказал одобрение тому, что российские военные оказывают помощь армии сирийского президента Башара Асада на фоне проведения Турцией военной операции против курдов на территории Сирии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад собирался организовать операцию по ликвидации сирийского диктатора Башара Асада, но отказался от этой идеи.
Об этом он сказал в эфире Fox News.
— Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис (экс-глава Пентагона – прим.) был против, — сказал Дональд Трамп.
По словам Дональда Трампа, «Мэттис — крайне переоцененный генерал».
Глава Белого дома добавил, что в итоге не сожалеет о том, что план не был реализован, потому что гарантий успеха плана не было.
Напомним, в прошлом году Дональд Трамп высказал одобрение тому, что российские военные оказывают помощь армии сирийского президента Башара Асада на фоне проведения Турцией военной операции против курдов на территории Сирии.