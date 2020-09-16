Если Александр Лукашенко уйдет из власти в Беларуси мирно, ему предоставят гарантии личной безопасности.

Об этом в интервью LB.ua сообщила лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская.

По ее словам, мнение всех белорусов должно учитываться в этом вопросе.

— Это все подлежит обсуждению. Конечно, если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе, — заявила Светлана Тихановская.

На уточняющий вопрос о том, все же получит ли Александр Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Светлана Тихановская ответила: «Да».

Напомним, Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко.