Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко и его сообщникам.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, в середине августа детектив «под прикрытием» передал первую часть неправомерной выгоды посреднику.

— 26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания, — сказано в сообщении.

В частности, в рамках операции детектив «под прикрытием» познакомился с одним из участников группировки и «заказал» у него изменения в законодательстве Украины по переработке твердых бытовых отходов.

Посредник познакомил детектива с Юрченко, который, как отмечают в НАБУ, «попросил предоставить ему взятку 13 тыс. долл за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл для подкупа народных депутатов-членов комитета».

В середине августа детектив передал первую часть взятки. Еще один транш (50 тыс.) был 26-27 августа.

В НАБУ отмечают, что собрали доказательства преступления нардепа по ст.368 УК и ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК, но не могут вручить подозрения Юрченко без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой.

10 сентября детективы прибыли в офис Ирины Венедиктовой, чтобы внести сведения в ЕРДР и подписать разрешение о проведении следственных действий по Юрченко. Также они предоставили проект сообщения о подозрении, справку о собранных доказательствах и материалы уголовного производства.

Сообщается, что после 6 часов в офисе Ирины Венедиктовой руководитель департамента ОГП сообщил, что «не видит достаточных оснований для доклада генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР».

После этого провели совещание с участием Ирины Венедиктовой, но по его итогам решения о подозрении и внесения сведений в ЕРДР так и не приняли.

В НАБУ опубликовали фрагменты разговоров помощника Александра Юрченко (Ивана), самого нардепа и детектива под прикрытием. В частности, нардеп говорит, что подробно о «помощи экологии» расскажет его помощник.

Помощник нардепа заявляет, что всех, кто участвует в процессе, нужно отблагодарить «плюшками». Впоследствии он уточняет детективу, что Александр Юрченко не может открыто ничего говорить, потому что он нардеп и его «слушают».

Также нардеп требовал 3% акций завода, который якобы планировали построить иностранные инвесторы в Украине.

10 сентября посреднику (неофициальном помощнику Юрченко) сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

Также 10 и 11 сентября Нацбюро направило Ирине Венедиктовой проект подозрения Александру Юрченко, но по состоянию на 15 сентября бывшая нардепка «Слуги народа» на письма НАБУ не ответила и подозрения Александру Юрченко не подписала.

В ведомстве также намекнули, что препятствовать расследованию НАБУ могли должностные лица.

— НАБУ под руководством САП осуществляет следственные действия, направленные на разоблачение и привлечение к уголовной ответственности других ее участников, включая должностных лиц, которые способствовали прекращению выполнения спецзадания, независимо от их должностей и политической принадлежности, — сказано в заявлении.

В ведомстве также напомнили, что ранее их спецоперации под прикрытием срывала Служба безопасности на ГПУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал помощнику народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога больше 1 миллиона гривен.