Президент США Дональд Трамп заявил, что американская вакцина от коронавируса нового типа COVID-19 может быть готова в срок от 4 до 8 недель.

Об этом сообщает Forbes.

— Я думаю, что это вопрос недель — появление вакцины. В срок от 4 до 8 недель вакцина будет представлена, — заявил Дональд Трамп.

Главный инфекционист США, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи ранее заявил, что США вряд ли будут иметь вакцину против COVID-19 до выборов в ноябре этого года.