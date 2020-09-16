Председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев считает, что от российского «Газпрома» Украина получит около 2 миллиардов долларов за использование нашей газотранспортной системы.

Как передает Укринформ, об этом Андрей Коболев сказал во время интервью журналистке Янине Соколовой.

— Я думаю, что эта цифра будет близка к 2 миллиардам долларов, — сказал он, пояснив, что принцип «качай или плати», закрепленный ранее, положительно влияет на доход украинской ГТС, поскольку Россия платит за забронированные мощности, а не объемы прокачанного газа.

При этом глава «Нафтогаза» также сомневается, что Германия откажется от «Северного потока-2». По мнению Андрея Коболева, это зависит от санкций США против российского газопровода.

Напомним, в ночь с 14 на 15 сентября вблизи населенного пункта Чабаны Киевской области произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления. Из-за этого произошел выход газа в окружающую среду.