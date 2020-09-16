Кабинет министров Израиля решил закрыть школы в стране с четверга из-за роста количества случаев коронавируса.

Об этом сообщает Times of Israel.

На период локдауна будут закрыты школы и торговые центры. Супермаркеты и аптеки будут работать, а рестораны и кафе — только в режиме «на вынос». Также жителям Израиля запретят отходить больше, чем на 500 метров от своих домов.

Отметим, в стране на сегодняшний день 167 тысяч случаев коронавируса, 123 тысячи выздоровевших и 1147 смертей.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 2 тысяч 958 человек. Также известно, что 1514 пациентов вчера выздоровели, а 76 — умерли от осложнений.