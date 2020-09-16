По состоянию на 16 сентября в Вооруженных силах зафиксировали восьмой летальный случай от коронавируса, всего в ВСУ на СOVID-19 болеют 630 человек.

Об этом сообщает пресс-служба командования медсил ВСУ.

– В Вооруженных силах зафиксировано восьмой летальный случай от коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 15 сентября умер военнослужащий (Ивано-Франковская область). Военнослужащий заболел остро 19 августа 2020 года и был госпитализирован в Ивано-Франковскую городскую больницу. Несмотря на проводимую терапию состояние пациента ухудшалось. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой. Военнослужащий также имел хронические сопутствующие заболевания. 15 сентября состояние здоровья больного резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата, - отмечает пресс-служба командования.

По состоянию на утро16 сентября в ВСУ болеет на коронавирус 630 человек.

Всего за время пандемии в украинской армии выздоровели 1637 человек.

На изоляции в ВСУ находится 779 человек. При этом в 212 человек срок самоизоляции заканчивается в ближайшие трое суток.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 15 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 2 тысяч 958 человек. Также известно, что 1514 пациентов вчера выздоровели, а 76 — умерли от осложнений.