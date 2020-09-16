Государственное бюро расследований установило причины и условия аннексии Крыма. Среди совершенных преступлений, которые привели к оккупации Крыма, является преступное сокращение Вооруженных сил Украины, а также уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В госизмене подозреваются экс-президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.

В течение 2012-2013 годов предельная численность армии была сокращена с 240 тысяч до 162 тысяч военнослужащих.

– В 2013 году сократили число военкоматов. Военные части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же, была свернута «по-буквенная» приписка мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники, - отмечают в ГБР.

Управление системой ПВО Крыма перешло на сторону оккупантов. Также была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлены программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В.

Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ противоречили законодательству и не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины.

Несмотря на многочисленные сообщения разведки, четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 годов, не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведению широкомасштабных военных учений на территории Крыма.