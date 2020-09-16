В департаменте финансов Николаевского городского совета пока не знают, где взять дополнительный финансовый ресурс для того, чтобы выделить деньги на мероприятия по борьбе с COVID-19, а также для решения других финансовых вопросов.

Об этом стало известно вчера, 15 сентября, во время заседания транспортной комиссии Николаевского городского совета, - пишут НикВести.

На заседании комиссии рассматривался вопрос о финансовом положении коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго», которое обратилось в городской совет с просьбой о выделении финансовой помощи в размере 50 миллионов гривен.

По просьбе депутатов на заседание комиссии пришла директор департамента финансов мэри Вера Святелик. Она рассказала, что на сегодня не только отсутствует перевыполнение бюджета Николаева, но есть недовыполнение его доходной части. По состоянию на 1 сентября недопоступления в бюджет составляют 83,5 миллионов гривен.

— На сегодня нет дополнительного источника для того, чтобы покрыть какие-либо расходы, - сказала Вера Святелик.

В свою очередь, депутат Сергей Исаков напомнил присутствующим, что на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС, которое прошло накануне, рассматривался вопрос о необходимости выделения из бюджета дополнительных средств в размере хотя бы 20 миллионов гривен на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусного заболевания.

— Комиссия по ТЭБ и ЧС настаивает на том, чтоб выделить дополнительные деньги для борьбы с COVID-19. И суммы там начинаются от 20 миллионов. Как мы с этим будем поступать?, - спросил Сергей Исаков.

Для того, чтобы найти такие суммы, нужно, чтобы распорядители средств отказались от выполнения части работ за бюджетные средства, тем самым высвободив деньги, которые можно было бы перераспределить на другие нужды, однако на сегодня ни один из распорядителей не отказался от лимитов.

— На данный момент, после того, как было дано задание департаменту финансов, ни один распорядитель бюджетных средств не отказался от лимитов на сегодня. То есть, у меня нет никакого ресурса, чтобы что-то сделать, - сказала Вера Святелик.

По мнению Сергея Исакова, решение этого вопроса зависит от городского головы Александра Сенкевича.

— В данном случае, руководитель города должен сам принять решение о том, где найти этот ресурс, потому что распорядители не отказываются ни от копейки денег. Они готовы все использовать по назначению, которое там определили. В данном случае подход может быть только волевой: либо городской голова говорит, что нужно снять деньги там, там и там, даем столько-то Облтепло, столько-то на борьбу с COVID-19, а не дать нельзя, иначе все остальное, ни плитка, ничего нам нафиг не нужно. Либо второй момент, городской совет находит в себе мужество и силы и волевым порядком пересматривает бюджет для того, чтобы высвободить деньги на одну, вторую, а может быть и третью проблему, о которой мы можем еще не знать, - сказал Сергей Исаков.

Он сообщил, что по предварительным подсчетам, необходимо найти сумму в размере около 100 миллионов гривен.

— По моим подсчетам, нужно 100 миллионов. Это мои прикидки, для того, чтобы закрыть все вопросы осени, связанные с COVID-19, облтепло, другими проблемными объектами, которые есть. Надо где-то взять 100 миллионов и переложить сюда. Без вашего (департамента финансов, - прим.) участия вместе с городским головой это сделать невозможно, - сказал Сергей Исаков.

Ранее сообщалось, что управление здравоохранения Николаевского городского совета просит перераспределить 2,2 миллиона гривен на средства защиты, а также дополнительно выделить 2 миллиона на медикаменты и столько же — на дезсредства для больниц. Также управление здравоохранения Николаевского городского совета хочет расширить бактериологическую лабораторию в больнице № 1, где проводят ПЦР-диагностику на COVID-19.