Об этом свидетельствуют данные опроса группы «Рейтинг».

Из тех, кто определился и планирует принять участие в голосовании, 29% готовы поддержать действующего президента. Еще в мае таких было почти 40%, то есть за лето показатель рухнул на 10%, или на четверть.

Далее в рейтинге следуют:

Юрий Бойко — 15,5%;

Петр Порошенко — 14%;

Юлия Тимошенко — 9,3%;

Игорь Смешко — 6,3%;

Сергей Притула — 3,6%;

Владимир Гройсман — 3,6%;

Олег Ляшко — 3,6%.

Рейтинг других кандидатов не превышает 3%, 14% опрошенных не определились с выбором.

Напомним, что президент Владимир Зеленский продолжает терять поддержку киевлян — по состоянию на начало сентября его деятельностью недовольны 61% опрошенных, тогда как в сентябре 2019 года таких было — 17%.