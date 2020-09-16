Об этом свидетельствуют данные опроса группы «Рейтинг».
Из тех, кто определился и планирует принять участие в голосовании, 29% готовы поддержать действующего президента. Еще в мае таких было почти 40%, то есть за лето показатель рухнул на 10%, или на четверть.
Далее в рейтинге следуют:
Рейтинг других кандидатов не превышает 3%, 14% опрошенных не определились с выбором.
Напомним, что президент Владимир Зеленский продолжает терять поддержку киевлян — по состоянию на начало сентября его деятельностью недовольны 61% опрошенных, тогда как в сентябре 2019 года таких было — 17%.
Об этом свидетельствуют данные опроса группы «Рейтинг».
Из тех, кто определился и планирует принять участие в голосовании, 29% готовы поддержать действующего президента. Еще в мае таких было почти 40%, то есть за лето показатель рухнул на 10%, или на четверть.
Далее в рейтинге следуют:
Рейтинг других кандидатов не превышает 3%, 14% опрошенных не определились с выбором.
Напомним, что президент Владимир Зеленский продолжает терять поддержку киевлян — по состоянию на начало сентября его деятельностью недовольны 61% опрошенных, тогда как в сентябре 2019 года таких было — 17%.