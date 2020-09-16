Об этом во время выступления в местном парламенте заявила генерал-губернатка Барбадоса Сандра Мейсон, сообщает Royal Center.

— Пришло время, чтобы полностью оставить позади наше колониальное прошлое. Граждане Барбадоса хотят главу государства Барбадос. Это окончательное выражение уверенности в том, кто мы есть и чего мы способны достичь, — сказала она.

Свою независимость от Великобритании Барбадос получил еще в 1966 году. Тогда же он стал независимым суверенным государством, однако Елизавета II до сих пор оставалась конституционным монархом страны.

Отметим, что королева Елизавета II все еще остается монархом 16 стран: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадины, Соломоновых островов Тувалу и Ямайки.