На четырнадцатый день подземного протеста горняков в Кривом Роге под землей остается 184 рабочих четырех шахт - «Октябрьская», «Родина», «Терновская», «Гвардейская» ОАО «Криворожский железорудный комбинат».

Об этом сообщил глава организации Независимого профсоюза горняков Кривого Рога Юрий Самойлов, пишет Радио Свобода.

Также горняки и их семьи протестуют под зданием Верховной Рады, пикет продолжается второй день подряд.

Как сообщил Самойлов, 16 сентября руководство предприятия заявило рабочим о намерениях законсервировать все четыре шахты, где продолжаются протесты.

– Мы считаем это элементом давления на участников акций протеста. Последствия для города могут быть катастрофические. От закрытия четырех шахт в Кривом Роге пострадает около 50 000 человек - шахтеры и их родные. К тому же, это так просто не делается - должен быть проект, согласование с кучей ведомств и т.д., - сказал он.

В администрации комбината информацию о намерениях законсервировать шахты официально не подтверждают.

В то же время 16 сентября предприятие обнародовало официальное заявление, в котором говорится о том, что горняки «по собственному решению и в нарушение трудового распорядка остаются в подземных выработках», не передав в администрацию свои требования официально и не определив представителей для переговоров. В администрации считают, что «действия протестующих не подпадают под определение забастовки и забастовкой не являются». Вместе с тем в администрации заявили о «готовности к урегулированию конфликта».

Напомним, 8 сентября 393 горняка шахты «Батьківщина», «Гвардейская», «Терновская» и «Октябрьская» остались под землей, требуя увеличения зарплат и улучшения условий труда.