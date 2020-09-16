Конституционный суд Украины вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро. Суд признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Также неконституционными считаются нормы закона, где президент может:
Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.
Конституционный суд Украины вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро. Суд признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
Также неконституционными считаются нормы закона, где президент может:
Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.