Конституционный суд Украины вынес решение по делу о конституционности ряда норм закона о Национальном антикоррупционном бюро. Суд признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Также неконституционными считаются нормы закона, где президент может:

назначать на должность и увольнять с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины;

определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ;

определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины его операционной и институциональной независимости и утверждать Положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.