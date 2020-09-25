Пограничники Северной Кореи (КНДР) застрелили чиновника министерства рыбного хозяйства Южной Кореи, когда он находился в море на лодке. Лидер КНДР Ким Чен Ын официально извинился перед Сеулом за этот инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссыолкой на южнокорейские СМИ.

По информации журналистов, северокорейский лидер направил письмо руководству Южной Кореи. В письме говорится о том, что Ким Чен Ын «очень сожалеет», что «разочаровал» южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и других корейцев.

Пхеньян якобы поручил военным создать систему регистрации всего процесса обеспечения безопасности морской границы, чтобы избежать в будущем подобных случаев.

В письме лидер КНДР изложил свою версию событий, которые произошли у берегов страны: южнокорейца якобы сначала допросили на расстоянии, но при попытке приближения к его лодки, мужчина начал убегать, поэтому пограничники совершили более 10 выстрелов.

Он также опроверг информацию о том, что военные сожгли тело убитого мужчины, отметив, что сожгли только плавсредство.

Ранее появилась информация, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре Ким Ё Чжон и ближайшим помощникам. Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон теперь отвечает за «общие дела государства» и отношения Пхеньяна с Вашингтоном и Сеулом