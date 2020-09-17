Об этом сообщила пресс-служба СК Беларуси в Telegram.

Колесникову обвиняют в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Для этого она якобы использовала СМИ и интернет.

По этой статье Марии Колесниковой может грозить от двух до пяти лет тюрьмы. В ведомстве уточнили, что оппозиционерка продолжает оставаться под стражей, а расследование в отношении нее продолжается.

Напомним, в понедельник утром, 7 сентября, неизвестные похитили Марию Колесникову в центре Минска. По словам свидетелей, ее посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Родственники Марии Колесниковой подали в милицию заявление по факту ее исчезновения.

Утром 8 сентября представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5 часов утра в одной машине.

Сначала заявляли, что границу на выезд пересекли все трое. После 9 часов тот же представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, но Колесникову задержали.

Госпогранслужба Украины подтвердила, что Родненков и Кравцов прибыли на украинский пункт пропуска, но Марии Колесниковой с ними нет.

Как стало известно 9 сентября, белорусская оппозиционерка, член президиума Координационного совета Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО.