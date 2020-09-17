Варшава инициировала процедуру ареста российских диспетчеров, связанных с катастрофой Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский в 2010 году.

Об этом сообщила пресс-секретарь следственной группы Национальной прокуратуры Польши Эва Бялик в интервью Polskie Radio.

— Заявление на арест 3 авиадиспетчеров уже направлено в окружной суд района Варшава-Мокотов. это — первый шаг на пути к выдаче международного ордера на арест, - сказано в сообщении.

Напомним, самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Результаты исследования британской лаборатории подтвердили выводы польской стороны о причинах смоленской катастрофы, согласно которым на борту Ту-154М произошел взрыв. Согласно польскому отчету, в 107 с 215 взятых образцов обнаружили следы взрывчатых материалов.

Позже стало известно , что польский президентский самолет Ту-154 за полгода до крушения под Смоленском проходил ремонт в консорциуме, над которым осуществляют надзор спецслужбы РФ.