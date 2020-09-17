Первая ракетка Украины и шестая в мировом рейтинге Элина Свитолина стартовала с победы на турнире в Риме. Украинка в матче второго круга обыграла россиянку Анастасию Павлюченко.

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Игра продлилась 1 час и 47 минут. Украинка разобралась с соперницей в двух сетах, дожав ее на тай-брейке - 6:3, 7:6(4). В следующем круге Элина сыграет против победительницы пары Анетт Контавейт из Эстонии - Светлана Кузнецова из России.

Свитолина является двукратной чемпионкой турнира (2017, 2018).

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры украинского женского тенниса Элина Свитолина и Даяна Ястремская ухудшили свои позиции в рейтинге WTA по итогам US Open (Открытого чемпионата США). Сильнейшая теннисистка Украины опустилась на одну строчку, а вторая ракетка Украины потеряла сразу четыре позиции.