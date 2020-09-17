На трассе международного значения в Ровенской области отремонтированный мост залатали тряпками из-за широкого стыка с торчащей арматурой.

Об этом сообщает ТСН.

— На этой трассе, которая ведет к границе с Беларусью, недавно закончился длительный ремонт. В план по реконструкции вошел и мост через реку Горынь. Несмотря на это, местные жители вынуждены закрывать огромные выбоины в стыках ненужными вещами, чтобы смягчить тряску и минимизировать риск порчи шин торчащей из асфальта арматурой, - сообщается в сюжете.

Ремонт начался два года назад, все это время местные пользовались переправой, которую регулярно разрушали фуры.

Известно, что подрядчик исчез после выполнения работ, а на контактный номер отвечает инженер, который уволился около года назад. Тот поведал, что финансирование поступало недостаточное. Сейчас правоохранители открыли уголовное дело из-за мошенничества генерального подрядчика.

Представитель Службы автодорог Ровенской Дмитрий Леонтиюк утверждает, что мост упасть не может, но повредить автомобиль или пробить колесо на нем возможно.

Напомним, два года назад Кабинет министров утвердил Государственную целевую экономическую программу развития автодорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 годы, общий объем финансирования которой составлял 300 миллиардов гривен.