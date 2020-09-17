Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко лишил трех послов дипломатического ранга за их поддержку оппозиции.
Соответствующие указы Лукашенко подписал 16 сентября, сообщили БЕЛТА в его пресс-службе.
Павел Латушко и Игорь Лещеня были лишены дипломатического звания чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением действий, порочащих государственную дипломатическую службу.
Другим указом Лукашенко уволил Василия Марковича с должности посла в Латвии и лишил его дипломатического звания за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Бывший посол и бывший министр культуры Павел Латушко недавно вошел в президиум оппозиционного Координационного совета, пишет Радио Свобода.
Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня призывал прекратить насилие в Беларуси.
Посла Василия Марковича вызывали в латвийский МИД, чтобы объяснить заявление Лукашенко о том, что протесты в Беларуси финансируются, в частности, из Латвии.
Координационный совет оппозиции создан по инициативе бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Почти все члены президиума совета или задержаны, или находятся за пределами Беларуси.
Как сообщалось, Европарламент готовит резолюцию, в которой заявит о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и предложит признать Координационный совет оппозиции представительным органом белорусского народа.
Напомним, лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала создание санкционного списка «Тарайковской», в который будут включены силовики, работавших на протестных акциях. Список будет передан, в частности, в Украину.
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Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко лишил трех послов дипломатического ранга за их поддержку оппозиции.
Соответствующие указы Лукашенко подписал 16 сентября, сообщили БЕЛТА в его пресс-службе.
Павел Латушко и Игорь Лещеня были лишены дипломатического звания чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением действий, порочащих государственную дипломатическую службу.
Другим указом Лукашенко уволил Василия Марковича с должности посла в Латвии и лишил его дипломатического звания за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Бывший посол и бывший министр культуры Павел Латушко недавно вошел в президиум оппозиционного Координационного совета, пишет Радио Свобода.
Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня призывал прекратить насилие в Беларуси.
Посла Василия Марковича вызывали в латвийский МИД, чтобы объяснить заявление Лукашенко о том, что протесты в Беларуси финансируются, в частности, из Латвии.
Координационный совет оппозиции создан по инициативе бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Почти все члены президиума совета или задержаны, или находятся за пределами Беларуси.
Как сообщалось, Европарламент готовит резолюцию, в которой заявит о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и предложит признать Координационный совет оппозиции представительным органом белорусского народа.
Напомним, лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала создание санкционного списка «Тарайковской», в который будут включены силовики, работавших на протестных акциях. Список будет передан, в частности, в Украину.