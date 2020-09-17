Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко лишил трех послов дипломатического ранга за их поддержку оппозиции.

Соответствующие указы Лукашенко подписал 16 сентября, сообщили БЕЛТА в его пресс-службе.

Павел Латушко и Игорь Лещеня были лишены дипломатического звания чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением действий, порочащих государственную дипломатическую службу.

Другим указом Лукашенко уволил Василия Марковича с должности посла в Латвии и лишил его дипломатического звания за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Бывший посол и бывший министр культуры Павел Латушко недавно вошел в президиум оппозиционного Координационного совета, пишет Радио Свобода.

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня призывал прекратить насилие в Беларуси.

Посла Василия Марковича вызывали в латвийский МИД, чтобы объяснить заявление Лукашенко о том, что протесты в Беларуси финансируются, в частности, из Латвии.

Координационный совет оппозиции создан по инициативе бывшей кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Почти все члены президиума совета или задержаны, или находятся за пределами Беларуси.

Как сообщалось, Европарламент готовит резолюцию, в которой заявит о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и предложит признать Координационный совет оппозиции представительным органом белорусского народа.

Напомним, лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала создание санкционного списка «Тарайковской», в который будут включены силовики, работавших на протестных акциях. Список будет передан, в частности, в Украину.