Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает внесение изменений в постановление о местных выборах, которые бы позволили их провести на оккупированных территориях Донбасса без восстановления над ним контроля. В то же время инициатор изменений, народный депутат от «Слуги Народа» Александр Качура утверждает, что около 70% фракции готовы их поддержать.

О своей позиции спикер Совета заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что постановление Рады о местных выборах никак не связано с Минским соглашениями. Разумков отмечает, что выборы на Донбассе согласно Минским соглашениям — это девятый пункт, однако восемь предыдущих до сих пор полностью не выполнены.

— Поэтому сейчас говорить, что постановление кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно, - заявил он.

Дмитрий Разумков напомнил, что постановление было принято Радой в соответствии с законом Украины.

— Сегодня вносить любые изменения в это постановление — это подвергнуть сомнению легитимность проведения выборов на всей территории государства, так как это будет противоречить действующему законодательству», - пояснил спикер Рады.

Напомним, что Кремль требует проведения местных выборов-2020 на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.