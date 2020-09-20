На субботнем женском марше в Минске были задержаны почти 400 человек.

Как сообщили в правозащитном центре Весна, самые массовые задержания произошли возле ТЦ Айсберг.

На данный момент в списке задержанных в Минске 390 женщин, список обновляется.

Напомним, в субботу, 19 сентября, в Минске проходил марш против действующего президента Александра Лукашенко. Участие в акции протеста преимущественно принимали женщины, требовавшие проведения новых выборов и наказания всех причастных к преступлениям силовиков против митингующих.

Позже, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на задержания участников антиправительственной акции протеста в Минске, призвав освободить задержанных.