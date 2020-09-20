За сутки 19 сентября в мире COVID-19 обнаружили у 291 160 тысяч человек, умерли от осложнений в результате коронавирусной болезни 5 142 пациента.
Об этом пишет «Украинская правда» ссылаясь на данные сайта Worldometer.
Среди 213 стран антилидерство по новым случаям имеют Индия (более 92,7 тысячи новых случаев), США (более 42,5 тысячи) и Бразилия (почти 31 тысяча), Франция (почти 13,5 тысяч).
Украина — на 15-м месте по новыми случаями в мировом перечне и на 4-м в европейском (3 240 случаев).
По общему числу случаев, зарегистрированных за время пандемии, Украина на 25-м месте в мире и 7 в Европе (172 712 случая заболевания).
По количеству умерших в сутки Украина 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской (48). В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России (144 летальных случая).
С начала эпидемии в Китае до 19 сентября в мире было зафиксировано 30,98 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22,58 миллиона человек, а 961,4 тысячи пациентов (4%) умерли.
Активных случаев в настоящее время — почти 7,44 миллиона, из них серьезные или критические 61,4 тысячи (1%).
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2966 человек, зафиксирован 41 летальный случай, 758 пациентов выздоровели.
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За сутки 19 сентября в мире COVID-19 обнаружили у 291 160 тысяч человек, умерли от осложнений в результате коронавирусной болезни 5 142 пациента.
Об этом пишет «Украинская правда» ссылаясь на данные сайта Worldometer.
Среди 213 стран антилидерство по новым случаям имеют Индия (более 92,7 тысячи новых случаев), США (более 42,5 тысячи) и Бразилия (почти 31 тысяча), Франция (почти 13,5 тысяч).
Украина — на 15-м месте по новыми случаями в мировом перечне и на 4-м в европейском (3 240 случаев).
По общему числу случаев, зарегистрированных за время пандемии, Украина на 25-м месте в мире и 7 в Европе (172 712 случая заболевания).
По количеству умерших в сутки Украина 16-я в мировой динамике и 2-я в европейской (48). В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в России (144 летальных случая).
С начала эпидемии в Китае до 19 сентября в мире было зафиксировано 30,98 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22,58 миллиона человек, а 961,4 тысячи пациентов (4%) умерли.
Активных случаев в настоящее время — почти 7,44 миллиона, из них серьезные или критические 61,4 тысячи (1%).
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2966 человек, зафиксирован 41 летальный случай, 758 пациентов выздоровели.