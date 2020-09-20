В Афганистане 12 мирных жителей были убиты в результате двойного авиаудара на базе «Талибана» в северо-восточной провинции Кундуз. Еще 10 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

В министерстве обороны Афганистана в Кабуле ранее заявили, что в результате ударов погибли более 40 боевиков «Талибана». Там не подтверждали никаких жертв среди гражданского населения. Расследование инцидента начнется когда воюющие стороны проведут мирные переговоры.

— Первый удар был нанесен по базе "Талибана", но второй привел к жертвам среди гражданского населения, поскольку они собрались на месте взрыва, - сказала член парламента Фатима Азиз, что представляет Кундуз.

Она также добавила, что в районе Ханабад провинции Кундуз погибли 11 гражданских лиц и пять человек пропали без вести.

По словам еще одного свидетеля, в результате авиаударов погибли 12 мирных жителей, в том числе дети, и 18 человек получили ранения.

Напомним, что в результате ракетного удара Ирана по военной базе с американцами в Ираке пострадали 11 американцев.