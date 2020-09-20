С начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 43 уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса. Из них одно дело правоохранители открыли на протяжении прошлых суток.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, из общего количества начатых уголовных производств 25 — связанные с нарушением избирательного законодательства, 18 — с избирательным процессом.

Всего в Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Также составлено шесть протоколов о совершении административных правонарушений.

Напомним, 5 сентября в Украине стартовала кампания по проведению местных выборов.