С начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 43 уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса. Из них одно дело правоохранители открыли на протяжении прошлых суток.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как сообщается, из общего количества начатых уголовных производств 25 — связанные с нарушением избирательного законодательства, 18 — с избирательным процессом.
Всего в Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Также составлено шесть протоколов о совершении административных правонарушений.
Напомним, 5 сентября в Украине стартовала кампания по проведению местных выборов.
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С начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 43 уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса. Из них одно дело правоохранители открыли на протяжении прошлых суток.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как сообщается, из общего количества начатых уголовных производств 25 — связанные с нарушением избирательного законодательства, 18 — с избирательным процессом.
Всего в Нацполиции зарегистрировали 438 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Также составлено шесть протоколов о совершении административных правонарушений.
Напомним, 5 сентября в Украине стартовала кампания по проведению местных выборов.