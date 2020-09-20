Николаевский городской голова Александр Сенкевич, который баллотируется на вторую каденцию от партии «Пропозиція», отвечая на заявления главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, заявил, что его политическая сила идет на выборы как раз для того, чтобы брать на себя ответственность.

Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 20 сентября, во время конференции партии «Пропозиція» по выдвижению кандидатов в мэры и депутаты местных советов, - передает корреспондент НикВести.

Как известно, накануне Давид Арахамия высказал мнение, что «Слуге народа» невыгодно побеждать на местных выборах, потому что меньшая доля в местных советах освобождает политическую силу от ответственности за нерешенные проблемы.

Александр Сенкевич, мэр Николаева

Александр Сенкевич прокомментировал это заявления в своем выступлении перед участниками конференции «Пропозиції».

— Что такое «Пропозиція»? Это партия, которая хочет и может брать на себя ответственность. Ответственность за развитие своих территорий. Недавно я услышал политика, который сказал, что «Может и хорошо, что мы не выиграем выборы, пускай те, кто выиграет, и отвечает». Вы идете к власти, чтобы отвечать, чтобы брать на себя ответственность. Это самое главное понятие, которое нужно запомнить на ближайшие 5 лет, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, политическая партия «Пропозиція» провела конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты городских, районных и областного советов, а также мэры городов в Николаевской области.