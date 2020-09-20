В рамках акции «‎Письма из-за решетки» на Софийской площади Киева зачитывают фрагменты писем заложников Кремля.

Об этом пишет Громадське радіо.

На акции также все желающие могут написать письмо заключенным.

Фрагменты писем пришли зачитать, среди прочих, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова, журналистка и глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк, журналист и ведущий Роман Винтонив (Майкл Щур), актриса Рима Зюбина.

Писательский правозащитный марафон в поддержку украинских заложников Кремля устраивают уже третий год подряд.

По данным кампании #PrisonersVoice, в РФ и оккупированном Россией Крыму находятся за решеткой по меньшей мере 101 человек. Также боевики на Донбассе удерживают в плену по меньшей мере 234 украинцев.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха.