Исполнительный директор компании UPSS Terminals Дмитрий Фалько возглавил список кандидатов в Николаевский облсовет оп политической партии «Пропозиція».

Соответствующее решение было принято на конференции по выдвижению кандидатов в депутаты городских, районных и областного советов, а также мэры городов в Николаевской области сегодня, 20 сентября, - передает корреспондент НикВести.

При этом, помимо Дмитрия Фалько, в пятерку кандидатов в Николаевский облсовет вошли:

Александр Мосин; Александр Молдованов; Анна Ременникова; Вера Миронова.

По словам Дмитрия Фалько партия «Пропозиція» — это команда единомышленников, которые готовы брать на себя ответственность.

— У Александра Федоровича (Сенкевича, - прим.) — есть такой анализ выступлений — слово «ответственность» прозвучало 14 раз. Когда я готовился к предвыборной агитации и наши маркетологи спросили меня, какой будет мой основной тезис и каким будет мой лозунг, мой девиз, то я сказал, что в первую очередь — это ответственность. Ответственность — это то что отличает человека, который хочет что-то изменить, что-то создать от другой серой массы. Нужно брать ответственность на себя. Нужно двигаться вперед, создавать самому самому создавать комфортную среду вокруг, нужно собственноручно влиять на те процессы, которые сегодня происходят у нас в обществе. «Пропозиція» — это команда единомышленников, которые готовы брать на себя ответственность, - сказал Дмитрий Фалько.

Дмитрий Фалько

Напомним, что политическая партия «Пропозиція» провела конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты городских, районных и областного советов, а также мэры городов в Николаевской области.