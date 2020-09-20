Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что считает нецелесообразным кадровые изменения в экономическом блоке правительства при утверждении госбюджета-2021.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24», передает «Укринформ».

— По состоянию на сегодня предложений по изменению в правительстве в повестке дня Рады нет — ни по конкретно взятым министрам, ни по Кабинету министров в целом. Если мы говорим об общей замену Кабинета министров, я лично считаю, что это нецелесообразно делать во время бюджетного процесса, - подчеркнул Дмитрий Разумков.

По его словам, назначение новых министров в экономическом блоке может остановить бюджетный процесс.

— Если мы говорим о финансовом блоке, также большой вопрос, насколько это будет возможно с учетом того, что если там приходят новые люди, как они зайдут в этот процесс, они не скажут «мы на него не влияли, давайте перерабатывать все», и это может остановить процесс формирования бюджета на следующий год. А сегодня этого, на мой взгляд, нельзя допустить, - добавил он.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект бюджета на 2021 будет подан в Верховную Раду 15 сентября.