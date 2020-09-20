В Запорожье в воскресенье, 20 сентября, впервые прошел марш за права ЛГБТ. В нем приняли участие не менее полутысячи людей. Без столкновений не обошлось: правоохранители задержали трех человек, которые пытались бросать в участников прайда петарды и яйца. Один из них направил в участников марша оружие, похожее на револьвер.

Как сообщили в организации «Gender Z», которая является одним из организаторов ЛГБТ-прайда в Запорожье, цель акции — привлечь внимание к дискриминации ЛГБТ-сообщества в Украине. По данным правозащитной организации «Наш мир», в 2019 году было совершено не менее 369 преступлений на почве ненависти.

Акцию готовили более чем полгода, а из-за карантина участников обеспечили масками и обязали соблюдать социальную дистанцию. Участие в ЛГБТ-прайде в Запорожье приняли, по данным организаторов, более 500 людей как из города, так и из других городов и стран, а также представители международных организаций (ОБСЕ, Amnesty International).

Мероприятие проходило на площади Фестивальной — центральной площади Запорожья. Для участников подготовили различные мероприятия, в том числе символическую свадьбу (так «поженились» три пары девушек). Колонна прошлась вокруг площади, произнося лозунги в поддержку равенства. Все это время над площадью кружил дрон с радужным флагом — символом ЛГБТ-движения.

Рядом с ЛГБТ-прайдом происходила контракция, участники которой выступали за «традиционные ценности» и против «пропаганды гомосексуализма», которую они называли «угрозой безопасности Украины».

Как сообщила полиция Запорожья, для обеспечения общественного порядка во время ЛГБТ-марша были привлечены более 430 сотрудников полиции и 240 военнослужащих. Во время акции в участников прайда начали бросать петарды и яйца, один мужчина вытащил оружие, похожее на револьвер, и направил его в сторону колонны.

За нарушение общественного порядка правоохранители задержали трех людей. На двух из них составили административные протоколы по статьям «мелкое хулиганство» и «злостное неповиновение правоохранителям». Оружие отправили на экспертизу.

Напомним, что в Нидерландах в связи с эпидемией коронавирусной инфекции отменили традиционный гей-парад, который должен был проходить в Амстердаме в начале августа.