Тысячи протестующих в столице Таиланда — Бангкоке — торжественно установили на центральной площади города «Народную табличку», которой страна провозглашается собственностью народа. Произошло это в субботу, 19 сентября, во время одной из самых массовых антиправительственных демонстраций с 2014 года.

Об этом пишет hromadske.

По данным правоохранителей Таиланда, на протест 19 сентября вышли 18 тысяч человек, тогда как по подсчетам журналистов AFP присутствовало около 30 тысяч протестующих. Они собрались на площади перед Большим дворцом — резиденцией королей Таиланда.

Протестующие требуют, чтобы тайская королевская семья перестала вмешиваться в политические дела королевства. Другое их требование — отставка премьер-министра Праюта Чан-Очи, который захватил власть в стране в 2014 году в результате военного переворота.

Своеобразной кульминацией протеста 19 сентября стало установление «Народной таблички» прямо в центре площади перед Большим дворцом. На ней написано: «Эта страна принадлежит народу». Табличка является воспроизведением памятного знака, установленного в далеком 1932 году. Тогда он символизировал завершение периода абсолютной королевской власти.

В 2017 году, после прихода к власти нового короля Рамы Х, или Майи Вачиларонгкорна, эту табличку заменили на другую — на ней было напоминание тайцам оставаться преданными «нации, религии, королю».

В Таиланде последние годы продолжается политическая нестабильность, вызванная противостоянием между сторонниками бывшего премьера страны Таксина Шинаватры и военными, которые с 2014 года взяли власть в стране в результате госпереворота. Таких переворотов с 1932 года произошло более десяти.

В марте 2019 года в Таиланде состоялись первые за восемь лет парламентские выборы, по результатам которых главой правительства страны стал командующий вооруженными силами Прают Чан-Оча — организатор военного переворота в 2014 году. Военные заявляют, что их цель — защита короля Таиланда, тогда как он сам большую часть времени находится за пределами страны.

После пандемии коронавируса экономическая ситуация в Таиланде ухудшилась. В течение последних двух месяцев в стране проходят тысячные протесты, участие в которых принимает преимущественно молодежь. Она требует отставки правительства Праюта Чан-Очи, конституционной реформы и прекращения преследований политической оппозиции.

За все это время протесты были мирными, хотя правоохранители и арестовали более двух десятков их участников. 14 октября протестующие собираются объявить всеобщую забастовку.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях на голосовании. После закрытия избирательных участков в Минске и других городах страны прошли акции протеста, которые сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками.