Кандидатом на пост городского головы Энергодара от партии «ЕС» стал бывший узник Кремля Евгений Панов. Такое решение приняли конференция Запорожской территориальной организации партии.

Об сообщает пресс-служба политсилы.

Евгений Панов — ветеран АТО, ушел добровольцем на фронт, воевал в Вооруженных Силах Украины в горячие годы российско-украинской войны на Донбассе. Он — бывший политический узник путинского режима, член исполнительного комитета Энергодара, один из основателей ОО «Энергодарское объединения — защитники Украины».

— Впервые в городе Энергодаре появилась политическая сила, объединившая людей, которые хотят видеть Энергодар европейским городом — не только географически, но и ментально. Ключевые тезисы нашей команды — это забота о людях, безопасность для людей, комфорт для людей и экономика для людей, - заявил Евгений Панов.

По его словам, в его команду вошли юристы, экономисты, медики, педагоги, психологи, энергетики, военные, волонтеры, предприниматели.

— Энергодарская команда не имеет отношения ни к каким бизнесово-политическим группам, и в наших списках не будет ни одного «бывшего» депутата, - заверил Евгений Панов.

Напомним, что в пятницу, 18 сентября, в Николаеве состоялись сборы партии «Европейская солидарность», где были представлены кандидаты в местные советы от политической силы.