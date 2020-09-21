Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский ответил на заявление о давлении на члена партии «Наш край», главврача Николаевской инфекционной больницы Светлану Федорову.

Об этом бизнесмен написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что накануне партия «Наш край» заявила о давлении Алексея Вадатурского на их кандидата на местных выборах Светлана Федорову.

Комментируя данную ситуацию, Алексей Вадатурский сообщил, что он в желании помочь больнице в сложное время не преследовал никаких политических целей, в отличии от «Нашего края», который в своем заявлении «перекрутило факты».

– Во-первых, ни Светлана Федорова, ни «Наш край», ни одна политическая сила не будут поднимать собственные рейтинги за счет критики меня и выполненной мной работы! Во-вторых, если бы это «заявление партии» было написано с умом, то никто бы не использовал понятие «олигарх», которое означает представителя крупного капитала с влиянием в медиа и власти. Как, например, Юрия Кормышкина – бизнесмена, политика, депутата и руководителя фракции «Наш край» в облсовете, владельца интернет-ресурсов, на которых и распространяется вся эта ложная информация. Таким образом, кто из нас олигарх – судите сами. Я же не являюсь представителем какой-либо политической силы, не имею отношения к органам центральной или местной власти, ни один из наших сотрудников не баллотируется на этих выборах, для выражения своей личной позиции имею только эту страницу в фейсбуке, - заявил Алексей Вадатурский.

Он опроверг, что на совещании с сотрудниками больницы он поднимал вопрос отстранения Светланы Федоровой с должности главврача, приведя с собой представителей СМИ. Однако, подчеркнул, что в последнее время, вместо усердной борьбы с COVID-19 в области, она занялась самопиаром.

– На совещание я пригласил начальника управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирину Шамрай. От областного управления по собственной инициативе присутствовал замначальника здравоохранения Олег Бабин. Почему я это сделал? Во-первых, я живу в Николаеве, мне как николаевцу в период эпидемии надоело наблюдать постоянную войну и поток негативной информации между городом и областью. Страдают от этого только обычные люди – пациенты, поэтому я хотел помочь в достижении согласия. Кстати, в этой истории у меня глубоко вызывает беспокойство позиция Светланы Федоровой как главного инфекциониста области, которая, по моему убеждению, должна заниматься борьбой с коронавирусной инфекцией в области без самопиара и скандалов, а не волноваться как крадется плитка в городе Николаеве, - отметил он.

Бизнесмен заявил, что негативно отнесся к решению Светланы Федоровой идти в политику, потому заявил о прекращении дальнейших проектов, которые он был намерен воплотить для «инфекционки».

– Теперь относительно моего отношения к политической карьере Светланы Федоровой. Когда я занимался реконструкцией областной инфекционной больницы, никто из руководства политической партии «Наш край» не обращался ко мне с предложением подставить плечо или предоставить любую помощь больнице. Собственно, хороший вопрос, на медицинские учреждения представители этой политической силы тогда направили свои личные или даже депутатские средства? Постепенно, по мере приведения в нормальное состояние инфекционной больницы (силами нашей компании) поднимался и рейтинг, и уверенность в себе Светланы Федоровой. Все забывали о том, до какого уровня опустилась больница до прихода нашей компании. Постепенно менялась и полемика главного врача в социальных сетях. Тогда я по-дружески советовал ей не обострять ситуацию, не выносить «сор из избы», объясняя, что я, собственник не от кого не зависимого предприятия, не позволяю себе подобные высказывания и скандалы, а ей, руководителю государственного медицинского учреждения, тем больше не подобает. Я всегда ей советовал не идти в политику – лучше больше времени уделять для организации работы больницы, которую мы с таким трудом вернули в себя, и пациентов. Поэтому узнав о серьезных намерениях Светланы Федоровой принять участие в выборах, я сразу сообщил, что вынужден буду прекратить следующие проекты, которые я хотел реализовать в больнице. Потому что я не хочу, чтобы меня и мою помощь использовали в своих политических целях партии, тем более те, которые я не поддерживаю, - подчеркнул Алексей Вадатурский.

Напомним, о том, что директор КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова будет баллотироваться в Николаевский областной совет от партии «Наш край», стало известно в ходе ссобрания партии 4 сентября.