В США задержали женщину, подозреваемую в отправке в Белый дом письма с ядом для президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Подозреваемая задержали при попытке въехать в США из Канады в штате Нью-Йорк. У нее было обнаружено оружие.

Издание New York Times со сообщил, что письмо было отправлено из Канады.

Как известно, на этой неделе правоохранители перехватили адресованный президенту США Дональду Трампу пакет, содержащий высокотоксичный яд рицин.

Рицин – это высокотоксичная вещество, которое получают из касторового бобов при производстве касторового масла. При глотании вызывает тошноту, рвоту и внутреннюю кровотечение желудка и кишечника, по которым следует отказ печени, селезенки и почек и смерть в результате коллапса системы кровообращения.