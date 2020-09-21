В поселке Совиньон Одесской области произошли столкновения во время съезда партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». При обысках у участников обнаружили газовые балончики и ножи.

Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одесской области.

Во время съезда произошел конфликт между двумя группами мужчин. Полиция приехала на место событий, чтобы остановить столкновения.

Во время обысков полиция обнаружила у участников газовые балончики, ножи и телескопические дубинки. Теперь следствие выясняет происхождение и цель их хранения.

Местное издание «Думская» уточняет, что конфликт произошел между группой «Патриоты за жизнь», которая охраняла съезд ОПЗЖ, и активистами Нацкорпуса. Участников стычек завели и отвезли на допрос в автобусах.

Напомним, в воскресенье, 20 сентября, в селе Зайчевское под Николаевом прошла конференция Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».